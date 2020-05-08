«Интерфакс»: «Газпром» планирует «тотальные тесты» на коронавирус, чтобы вернуть сотрудников в офисы

«Газпром» собирается с 12 мая начать возвращать в офисы персонал. Об этом 8 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.



У всех сотрудников планируют взять ПЦР-тесты на коронавирус, после чего, в случае отрицательного теста, вернуть их на работу.



«Обеспечить начиная с 12 мая с учетом производственной необходимости поэтапный возврат работников, переведенных на дистанционную работу, приказом от 17 марта, к работе на стационарных рабочих местах. Допуск на стационарные рабочие места осуществляется по результатам диагностики методом полимеразной цепной реакции с учетом возможности работника добираться к месту работы и обратно без использования общественного транспорта», - цитирует «Интерфакс» приказ председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

