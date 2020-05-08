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08.05.2020 22:22
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«Интерфакс»: «Газпром» планирует «тотальные тесты» на коронавирус, чтобы вернуть сотрудников в офисы

«Газпром» собирается с 12 мая начать возвращать в офисы персонал. Об этом 8 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

У всех сотрудников планируют взять ПЦР-тесты на коронавирус, после чего, в случае отрицательного теста, вернуть их на работу.

«Обеспечить начиная с 12 мая с учетом производственной необходимости поэтапный возврат работников, переведенных на дистанционную работу, приказом от 17 марта, к работе на стационарных рабочих местах. Допуск на стационарные рабочие места осуществляется по результатам диагностики методом полимеразной цепной реакции с учетом возможности работника добираться к месту работы и обратно без использования общественного транспорта», - цитирует «Интерфакс» приказ председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

При этом приоритетом для компании остается сохранение удаленного режима работы, если «служебные обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют». На рабочих местах «Газпром» обеспечит своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, их ношение в офисе будет обязательным.

Напомним, большая часть сотрудников газового монополиста и его дочерних компаний перешла на удаленную работу еще в середине марта. На начало 2020 года, по официальным данным, в «Газпроме» работали около полумиллиона человек.

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Комментарии (3)

gencon
Миллер - валенок. Газпромовские менеджеры - долларрвые миллионеры.
zlopopik
Миллер решил под трибунал загреметь? За компанию с Собяниным?
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