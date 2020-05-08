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08.05.2020 21:12
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Глава Минздрава: В России идет подъем заболеваемости коронавирусом. Маски необходимы для ослабления ограничений

В России продолжается подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции. Об этом 8 мая в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: все, мы пошли на спад. Пока нет», - подчеркнул министр (цитата по РИА «Новости»). Он уточнил, что в некоторых регионах достигнут «баланс по госпитализации» и нет необходимости в дополнительных койках, однако далеко не во всех.

Мурашко добавил, что введение обязательного масочного режима является одной из возможностей ослабить ограничения, введенные из-за эпидемии. Напомним, накануне в Смольном заявили, что маски придется в принудительном порядке носить и петербуржцам — правда, не назвали точных сроков введения такого режима. При этом планируется разрешить работу некоторых учреждений — в частности, парикмахерских и МФЦ. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

krasnonosov
Смысл тогда в этой самоизоляции, убивающей экономику страны? Снимайте ваши запреты к чертовой бабушки.
А .Г. Лукашенко оказался прав, спрашивая: "Что жрать будете, если уйдете на карантин?".
vladimir5581
Гениально. А чего ж снимать тогда ограничения? Говорили же что снимут когда на спад пойдёт.....или....снимать уже надо, органичения были но прирост одна ерунду идёт....как же так....люди заболевают от вируса.....ситуация
Swift_5e4d8a276f5e8
....а Мурашко не желает отдохнуть в Ленэкспо ?
--- Пациенты госпиталя в «Ленэкспо» жалуются на нехватку лекарств и туалетной бумаги, людей с неподтвержденным коронавирусом кладут рядом с заболевшими. (C)
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