Глава Минздрава: В России идет подъем заболеваемости коронавирусом. Маски необходимы для ослабления ограничений

В России продолжается подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции. Об этом 8 мая в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.



«Я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: все, мы пошли на спад. Пока нет», - подчеркнул министр (цитата по РИА «Новости»). Он уточнил, что в некоторых регионах достигнут «баланс по госпитализации» и нет необходимости в дополнительных койках, однако далеко не во всех.



Мурашко добавил, что введение обязательного масочного режима является одной из возможностей ослабить ограничения, введенные из-за эпидемии. Напомним, накануне в Смольном заявили, что маски придется в принудительном порядке носить и петербуржцам — правда, не назвали точных сроков введения такого режима. При этом планируется разрешить работу некоторых учреждений — в частности, парикмахерских и МФЦ. Подробнее читайте на «Фонтанке».

