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08.05.2020 19:31
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Еврокомиссия рекомендовала оставить закрытыми границы внутри ЕС до середины июня

Государствам, входящим в Шенгенскую зону, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендовано до середины июня оставить закрытыми внутренние границы. С таким заявлением 8 мая выступила Еврокомиссия.

«Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на не обязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее стало известно, что граница Финляндии с Россией пока останется закрытой для путешественников — ограничения на ее пересечение продлеваются с 14 мая до 14 июня.

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