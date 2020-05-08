Еврокомиссия рекомендовала оставить закрытыми границы внутри ЕС до середины июня
Государствам, входящим в Шенгенскую зону, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендовано до середины июня оставить закрытыми внутренние границы. С таким заявлением 8 мая выступила Еврокомиссия.
«Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на не обязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее стало известно, что граница Финляндии с Россией пока останется закрытой для путешественников — ограничения на ее пересечение продлеваются с 14 мая до 14 июня.