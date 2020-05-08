СКА продлил контракт с Беловым

Хоккейный клуб СКА объявил о подписании нового контракта с защитником Антоном Беловым. Как заявили в пресс-службе команды в пятницу, 8 мая, новое соглашение с 33-летним игроком действует до конца сезона-2020/21.

Антон Белов провел в СКА шесть сезонов, за это время защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина. На его счету 326 игр, в которых набрал 112 (34+78) очков при общем показателе полезности +104. В составе сборной России завоевывал серебро и дважды бронзу чемпионата мира.

Ранее Белов в интервью «Фонтанке» рассказал о том, чем занимается в самоизоляции и почему не остался в НХЛ.