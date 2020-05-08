FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 15:30
0
Печать

СКА продлил контракт с Беловым

Хоккейный клуб СКА объявил о подписании нового контракта с защитником Антоном Беловым. Как заявили в пресс-службе команды в пятницу, 8 мая, новое соглашение с 33-летним игроком действует до конца сезона-2020/21.

Антон Белов провел в СКА шесть сезонов, за это время защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина. На его счету 326 игр, в которых набрал 112 (34+78) очков при общем показателе полезности +104. В составе сборной России завоевывал серебро и дважды бронзу чемпионата мира.

Ранее Белов в интервью «Фонтанке» рассказал о том, чем занимается в самоизоляции и почему не остался в НХЛ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний