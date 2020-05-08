Видеозапись мероприятия 8 мая показывает Октябрьская железная дорога. Как сообщают в пресс-службе, в качестве «солиста» был выбран паровоз серии Эу 683–32, выпущенный в 1928 году. Во время Великой Отечественной войны эту серию использовали при перевозке санитарных поездов, военных и гражданских эшелонов.

Кроме того, 7 февраля 1943 года именно такой паровоз привел в Ленинград по Дороге Победы первый поезд с Большой земли после прорыва блокады. В мае 2020-го празднично украшенный паровоз прибыл в Красное Село и гудками исполнил композицию «Священная война». Со станции ему аккомпанировал военный духовой оркестр.

Песня была написана сразу после объявления о нападении Германии на Советский Союз. Впервые прозвучала 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале, откуда солдаты уезжали на фронт. В память об этом в 2005 году на вокзале установили мемориальную доску.

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