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07.05.2020 20:44
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Более полутысячи кустов сирени высадили в Петербурге ко Дню Победы

Больше полутысячи кустов фиолетовой и белой сирени – 525 растений – высадили на Большеохтинском проспекте. В честь Дня Победы из зелени сформировали 75 больших групп.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Как 7 мая сообщается на сайте администрации Петербурга, цветы появились на газоне между домами 4, 6, 10 и 14. Общая площадь насаждений – больше 300 квадратных метров.

К концу рабочей недели в различных городских локациях должны появиться 1525 кустов сирени и 825 новых деревьев. Помимо этого в разных районах Петербурга специалисты высадили цветы виолы.

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Комментарии (4)

Njura
Этим людям искреннее спасибо. Так замечательно, что в городе садят кусты и деревья.
igoruha
А вот этим людям можно работать прочему то, и кусты эти тоже очень нужны. А это деньги, между прочим.
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