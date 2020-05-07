Более полутысячи кустов сирени высадили в Петербурге ко Дню Победы

Больше полутысячи кустов фиолетовой и белой сирени – 525 растений – высадили на Большеохтинском проспекте. В честь Дня Победы из зелени сформировали 75 больших групп.

Как 7 мая сообщается на сайте администрации Петербурга, цветы появились на газоне между домами 4, 6, 10 и 14. Общая площадь насаждений – больше 300 квадратных метров.

К концу рабочей недели в различных городских локациях должны появиться 1525 кустов сирени и 825 новых деревьев. Помимо этого в разных районах Петербурга специалисты высадили цветы виолы.