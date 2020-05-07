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07.05.2020 14:35
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Работа дома и выставки в телефоне. 42% россиян не хотят возвращаться в офисы после пандемии

Фото: William Iven /Pixabay

После окончания пандемии россияне хотели бы оформлять документы и получать госуслуги онлайн, работать из дома и заниматься волонтёрством. О том, какие коронавирусные нововведения оказались удобными для жизни, респондентов опрашивали специалисты ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, опубликованного 7 мая, каждый второй житель страны — 52% опрошенных — хотел бы, чтобы и после окончания карантина у людей оставались возможности получать госуслуги онлайн. Половина респондентов почувствовала, что за последнее время люди стали охотнее помогать друг другу, и были бы не против, чтобы практики волонтёрства развивались и дальше.

Как выяснили эксперты, россияне успели привыкнуть к удалённой работе и увидеть в ней плюсы. Желание сохранить возможность не возвращаться в офис и перейти на удалёнку высказали 42% участников социологического исследования.

Помимо этого многие выступили за то, чтобы после пандемии продолжили развиваться онлайн-школы и обучающие сервисы для взрослых по различным направлениям дополнительного образования. Каждый третий россиянин считает, что в будущем нужно расширять возможности просмотра спектаклей и выставок онлайн. Трансляции концертов, спектаклей и виртуальные экскурсии по выставкам из-за отсутствия посетителей с начала эпидемии коронавируса начали проводить не только зарубежные, но и ведущие мировые музеи и театральные площадки.

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Комментарии (4)

candie
я. я не хочу больше в офис. полтора месяца работы из дома - это песня, очень удобно и эффективно. хочу так еще лет 20 :)
Pilat
У меня жена удаленно работает уже года три.
Ни за что больше не хочет на офисную работу.
Да и я тоже не горю желанием вставать в 6 утра, чтобы добраться к 8 на работу.
Там где возможна удаленка, это нужно использовать на 100%.
vader
Удаленная работа – хорошо. Госуслуги онлайн – отлично. Дистанционное обучение – прекрасно и современно. Театр, концерт и музей с экрана телефона – замечательно. Но только тогда, когда это добровольный выбор.
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