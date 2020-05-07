Работа дома и выставки в телефоне. 42% россиян не хотят возвращаться в офисы после пандемии
После окончания пандемии россияне хотели бы оформлять документы и получать госуслуги онлайн, работать из дома и заниматься волонтёрством. О том, какие коронавирусные нововведения оказались удобными для жизни, респондентов опрашивали специалисты ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, опубликованного 7 мая, каждый второй житель страны — 52% опрошенных — хотел бы, чтобы и после окончания карантина у людей оставались возможности получать госуслуги онлайн. Половина респондентов почувствовала, что за последнее время люди стали охотнее помогать друг другу, и были бы не против, чтобы практики волонтёрства развивались и дальше.
Как выяснили эксперты, россияне успели привыкнуть к удалённой работе и увидеть в ней плюсы. Желание сохранить возможность не возвращаться в офис и перейти на удалёнку высказали 42% участников социологического исследования.
Помимо этого многие выступили за то, чтобы после пандемии продолжили развиваться онлайн-школы и обучающие сервисы для взрослых по различным направлениям дополнительного образования. Каждый третий россиянин считает, что в будущем нужно расширять возможности просмотра спектаклей и выставок онлайн. Трансляции концертов, спектаклей и виртуальные экскурсии по выставкам из-за отсутствия посетителей с начала эпидемии коронавируса начали проводить не только зарубежные, но и ведущие мировые музеи и театральные площадки.