Как стало известно «Фонтанке», обрушение произошло 7 мая в 10.30 на площадке по адресу: Лиговский проспект, 232. Застройщиком выступает «ПКС инжиниринг». Шестеро работников, по предварительной информации, уроженцев Узбекистана, с утра занимались облицовкой фасада. Плитку для облицовки сложили прямо на леса.

Строительные леса на возведении третьего дома проекта «Второй квартал» рухнули во время проведения облицовочных работ.

Видимо, под весом незапланированного груза леса стали складываться. Один из работников, 32-летний Нозим Хурсанов, решил спрыгнуть с них и упал на забор. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Погибший мужчина неоднократно приезжал на заработки в Петербург с 2015 года. Последний раз он въехал в страну в январе 2020 года.

Сейчас на месте работают следственные органы и прокурор Фрунзенского района Алексей Тимошенко. Возбуждено уголовное дело по статье 216, часть 2 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.