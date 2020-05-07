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07.05.2020 13:18
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Анна Семак выпустила вторую книгу за полгода. Теперь это детская сказка

Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анна Семак опубликовала свою вторую книгу. Как сообщается на сайте издательства «Эксмо», эта книга называется «Пропашка. Сказка для детей» и купить ее можно за 852 рубля.

«Пропашка — маленький пятилетний мальчик, живущий с суровой няней. Она его кормит только холодными слипшимися макаронами, запрещает подходить к холодильнику и вечно ругает. Он ждет редкий целебный мамин поцелуй и хоть короткий разговор с папой. Однако мама постоянно в разъездах, а папа полностью погружен в работу. Пропашка не намерен сдаваться: он готов сражаться с драконами няни и узнать больше о своих родителях. Какие приключения его ждут и чем они обернутся?» — говорится в описании книги.

Для Анны Семак это вторая книга. Ранее она написала «Близость как способ полюбить себя и жизнь. The secret garden». Рецензию на нее читайте на сайте «Фонтанки».

Фото: издательство «Эксмо»

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Комментарии (2)

berzanv3
Что-то новенькое, надо будет взять)
riabushka66
Про Пашку и Кокошку
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