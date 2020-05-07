Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анна Семак опубликовала свою вторую книгу. Как сообщается на сайте издательства «Эксмо», эта книга называется «Пропашка. Сказка для детей» и купить ее можно за 852 рубля.



«Пропашка — маленький пятилетний мальчик, живущий с суровой няней. Она его кормит только холодными слипшимися макаронами, запрещает подходить к холодильнику и вечно ругает. Он ждет редкий целебный мамин поцелуй и хоть короткий разговор с папой. Однако мама постоянно в разъездах, а папа полностью погружен в работу. Пропашка не намерен сдаваться: он готов сражаться с драконами няни и узнать больше о своих родителях. Какие приключения его ждут и чем они обернутся?» — говорится в описании книги.