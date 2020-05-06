На перевале Дятлова произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло на севере Свердловской области в районе перевала Дятлова, сообщает URA.RU со ссылкой на данные международной системы мониторинга.



Толчок был зафиксирован примерно в 7 утра по местному времени. По словам заведующего геофизической обсерваторией «Арти» Олега Кусонского, такой толчок могли почувствовать те, кто находился в эпицентре.



«Это и не очень сильное, но и не слабое землетрясение. Все зависит от того, на какой глубине находился эпицентр, многое зависит от геологического строения почвы. При 3,7 балла на земле должны были появиться трещины, если бы кто-то находился в то время в эпицентре, то он бы почувствовал дрожь земли под ногами», — пояснил Кусонский.

