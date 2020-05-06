На перевале Дятлова произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло на севере Свердловской области в районе перевала Дятлова, сообщает URA.RU со ссылкой на данные международной системы мониторинга.
Толчок был зафиксирован примерно в 7 утра по местному времени. По словам заведующего геофизической обсерваторией «Арти» Олега Кусонского, такой толчок могли почувствовать те, кто находился в эпицентре.
«Это и не очень сильное, но и не слабое землетрясение. Все зависит от того, на какой глубине находился эпицентр, многое зависит от геологического строения почвы. При 3,7 балла на земле должны были появиться трещины, если бы кто-то находился в то время в эпицентре, то он бы почувствовал дрожь земли под ногами», — пояснил Кусонский.
Он добавил, что землетрясения на севере Урала не являются редкостью. Зимой 1959 года на перевале при невыясненных обстоятельствах погибла группа студентов, совершавших лыжный поход под руководством Игоря Дятлова. По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой, однако породило множество неофициальных версий трагической гибели студентов. Недавно по запросу Свердловской прокуратуры, которая снова ведет проверку по факту гибели группы Дятлова, геофизики подготовили отчет о ситуации на перевале в 1959 году — возможно, виной гибели студентов стало землетрясение.