Психиатры проводят исследование, как коронавирусные ограничения влияют на эмоции людей, и приглашают читателей «Фонтанки» анонимно поучаствовать в нем

Для получения более точных данных ученым требуется охватить как можно большее число людей. Так что читателей «Фонтанки» они попросили пройти анонимный онлайн-опрос и ответить на простые вопросы о том, как последние события, связанные с коронавирусом, повлияли на вашу повседневную жизнь и отношение к ней.

Петербургский Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева проводит большое научное исследование влияния пандемии COVID-19 на эмоциональное состояние.

Анкета для обычных людей, никак не связанных с медициной.

Анкета для медицинских работников.

«Важно ведь не только, когда мы выйдем из пандемической самоизоляции, но и в каком психологическом состоянии, — объясняют представители Центра психиатрии и неврологии. — Предлагаемый опрос поможет специалистам спрогнозировать возможные психологические проблемы населения, которые определяются не только самим вирусом, но и ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической обстановкой».

В первые нерабочие дни уже были получены данные по распространённости и структуре тревожных переживаний в России и странах зарубежья (статья с результатами доступна на международном научном медицинском ресурсе medRxiv). Однако из-за продолжающегося негативного влияния пандемии COVID-19 очень важно отслеживать ситуацию и с течением времени.

Уже проведенный первый анализ показал широкое распространение среди участников исследования различных тем тревожных переживаний в связи с пандемией COVID-19, которые в совокупности обеспечивали повышенный уровень психологического стресса в обследованной выборке. «Риск изоляции был более значим, чем угроза заражения», — констатируют психиатры.