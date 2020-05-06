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06.05.2020 10:41
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Смольный признал смерть ещё четырёх медиков с подтверждённым коронавирусом

Александр Беглов выразил соболезнования родственникам умерших медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, градоначальник позвонил родным и пообещал, что «город будет помнить» умерших в период пандемии.

Список скончавшихся сотрудников здравоохранения официально пополнился именами врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича, санитарок НИИ им. Вредена Юлии Ясюлевич и Татьяны Канкиа, медсестры травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольги Новиковой, которую госпитализировали с COVID-19.

Родственники погибших медиков с диагностированным коронавирусом должны получить от городских властей компенсацию. Портреты врачей петербуржцы вывешивают на «стене памяти» напротив комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице. В галерее уже больше десятка портретов.

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