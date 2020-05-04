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04.05.2020 20:45
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Минобороны России пересчитало количество инфицированных COVID-19. Цифра близится к 3200

Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3 180 человек, говорится в бюллетене Минобороны России.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 4 мая с. г. установлено 1384 военнослужащих с положительными результатами», — сказано в документе.

По данным ведомства, также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1247 случаев заражения, еще 349 случаев среди гражданского персонала.

В военном ведомстве напомнили, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники направлены на каникулы.

«Благодаря принятым Минобороны России предупредительно-профилактическим и карантинным мерам, в 27 из 31 довузовского учебного заведения, где обучается более 14,5 тыс. человек, заболеваний не было», — сообщили в Минобороны. По информации ведомства, случаи заражения коронавирусом были выявлены только в четырех довузовских учебных заведениях по итогам первого тестирования.

В Минобороны также уточнили, что с марта по 4 мая в Вооруженных силах РФ, вузах Минобороны и из числа гражданских служащих выздоровели 253 человека.

Как рассказали в военном ведомстве, число военнослужащих, которые находятся в тяжелом состоянии, увеличилось до двух, 11 человек — в состоянии средней тяжести. У остальных военных заболевание проходит без симптомов.

Минобороны подсчитывает санитарные потери от коронавируса с 17 апреля. В первый день после официального переноса парада Победы, подготовка к которому велась с конца февраля, ведомство подтвердило вспышку COVID-19 среди участников парада — воспитанников Нахимовского училища. Через несколько дней и после публикаций СМИ заболевших пересчитали в ВМА имени Кирова. Начальник ВМедА уволен, а в Академии Можайского придумали, как уберечься от гнева Сергея Шойгу, пусть и с риском «выпустить» коронавирус из вуза.

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Комментарии (4)

муматор
когда привлекут к уголовной ответственности виновных за заражение в ходе репетиции запрещённого парада? Будут ли привлечены к уо виновные в сокрытии данных о заражённых? Если на все эти вопросы нет ответа, то это означает лишь одно - данная эпидемия является фейком.
Погонщик скрепоносцев
Заразилисьво время дрессировки?
261204421
А что, Минобороны - это какое-то отдельное государство? Почему оно статистику отдельную от России ведет? Тогда давайте выборки по всем остальным министерствам и ведомствам, сколько в по Минпромторгу больных, Минприроды, Минкультуры и т.д.
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