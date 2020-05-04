Семак: Если чемпионат не будет продолжен, думаю, что мы достойны чемпионства

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал возможное досрочное завершение чемпионата. В эфире телеканала «Матч ТВ» в понедельник, 4 мая, Семак заявил, что сине-бело-голубые были бы достойны чемпионского титула в этом случае.

«Титул? Лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице, — они будут за доигровку сезона. Как только позволит ситуация, то мы перейдем на индивидуальные тренировки на поле, разведя игроков по времени. Тренерский и медицинский штабы будут работать в масках и не контактировать с футболистами. Нужно недели три, чтобы вернуться в оптимальные кондиции. В общей сложности нам потребуется месяц, чтобы подготовить команду к возобновлению чемпионата», — сказал Семак.