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04.05.2020 20:15
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Семак: Если чемпионат не будет продолжен, думаю, что мы достойны чемпионства

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал возможное досрочное завершение чемпионата. В эфире телеканала «Матч ТВ» в понедельник, 4 мая, Семак заявил, что сине-бело-голубые были бы достойны чемпионского титула в этом случае.

«Титул? Лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице, — они будут за доигровку сезона. Как только позволит ситуация, то мы перейдем на индивидуальные тренировки на поле, разведя игроков по времени. Тренерский и медицинский штабы будут работать в масках и не контактировать с футболистами. Нужно недели три, чтобы вернуться в оптимальные кондиции. В общей сложности нам потребуется месяц, чтобы подготовить команду к возобновлению чемпионата», — сказал Семак.

По словам главного тренера, возобновление чемпионата после столь продолжительной паузы будет непростым испытанием для всех команд. Начинать подготовку придется, по его словам, «не то что с нуля, а с минус единицы или минус десяти».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22 туров 18 марта. На текущий момент лидирует «Зенит» с девятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Отметим, что ранее сообщалось, что признание чемпионом петербургской команды рассматривается лигой и РФС как один из вариантов.

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Комментарии (4)

srg000
Смешно. Они вообще в данной ситуации никому не нужны.
Гость
Так он врет
alex-un
Слова Семака да Богу в уши.
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