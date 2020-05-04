FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +15
72.73р79.12р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
04.05.2020 19:05
1
Печать

Комздрав рассказал о трёх новых умерших от коронавируса петербуржцах. Младшему из них было 57

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, 4 мая сообщила подробности о новых жертвах коронавирусной инфекции в Петербурге.

Как уточнили в комитете по здравоохранению, новые смерти от коронавируса принёс Госпиталь для ветеранов войн. Там скончались женщины 63 и 87 лет. Ещё один умерший — 57-летний пациент, которого лечили в Городской многопрофильной больнице № 2.

Все трое имели ряд хронических заболеваний, в анамнезе — ожирение и сердечно-сосудистые патологии. К смерти привела вирусная пневмония, обусловленная СOVID-19.

В России 4 мая зарегистрировали очередной антирекорд летальных исходов. В стране за сутки подтверждена смерть 76 человек, трое скончались в Петербурге. Всего в городе, по официальным данным, 37 умерших, 5 346 заразившихся и 1 197 выздоровевших.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

22ilves
Опять ожирение....Да, корона - не Карл Лагерфельд. На нее в суд за дискриминацию толстых не подать. И на аргументы про "широкую кость", бодипозивив, бигбьюей и кингсайзов вирусу на.....ть. Придется вспомнить совет Плисецкой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний