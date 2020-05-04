Комздрав рассказал о трёх новых умерших от коронавируса петербуржцах. Младшему из них было 57

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, 4 мая сообщила подробности о новых жертвах коронавирусной инфекции в Петербурге.

Как уточнили в комитете по здравоохранению, новые смерти от коронавируса принёс Госпиталь для ветеранов войн. Там скончались женщины 63 и 87 лет. Ещё один умерший — 57-летний пациент, которого лечили в Городской многопрофильной больнице № 2 .

Все трое имели ряд хронических заболеваний, в анамнезе — ожирение и сердечно-сосудистые патологии. К смерти привела вирусная пневмония, обусловленная СOVID-19.