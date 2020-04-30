Медперсонал Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Куватова в Уфе записал обращение к президенту Владимиру Путину, а также к главе правительства и председателю СКР. В нём они просят расследовать массовое заражение COVID-19 в стенах учреждения.



Запись опубликована на YouTube-канале BashMEDpersonal 29 апреля. Врачи рассказывают по очереди, в какое тяжёлое положение их поставило руководство с началом пандемии. Медики полагают также, что власти Республики Башкортостан скрывают реальное количество заболевших. Они также говорят, что вспышка заболевания началась в РКБ в марте, но руководство больницы ничего не предпринимало, хотя знало об этом.

