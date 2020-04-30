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30.04.2020 14:50
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Врачи закрытой на карантин РКБ им. Куватова в Уфе попросили Путина и Бастрыкина расследовать массовое заражение

Медперсонал Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Куватова в Уфе записал обращение к президенту Владимиру Путину, а также к главе правительства и председателю СКР. В нём они просят расследовать массовое заражение COVID-19 в стенах учреждения.

Запись опубликована на YouTube-канале BashMEDpersonal 29 апреля. Врачи рассказывают по очереди, в какое тяжёлое положение их поставило руководство с началом пандемии. Медики полагают также, что власти Республики Башкортостан скрывают реальное количество заболевших. Они также говорят, что вспышка заболевания началась в РКБ в марте, но руководство больницы ничего не предпринимало, хотя знало об этом.

«Требуем честного и открытого расследования событий в больнице, которые привели к распространению коронавирусной инфекции по всей республике. Не дайте скрыть результаты тестирования. Мы не верим данным лабораторий, которые подконтрольны [властям республики]», — говорят медики в видеообращении.

РКБ стала крупнейшим очагом новой коронавирусной инфекции в республике. 5 апреля там умерла пожилая пациентка, посмертные тесты показали наличие COVID-19. Больницу после этого закрыли на карантин, первичный тест на коронавирус оказался положительным у 170 человек, второй подтвердил инфекцию у 52 человек. Две недели назад семь медиков самовольно покинули РКБ, нарушив карантин.

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Комментарии (2)

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за 20 лет пора бы понять, что те, кто что-то должен был делать все эти 20 лет "чихали" на свой народ.... по-другому их бездействие и обесценивание национальной валюты, а также отсутствие необходимого числа мед.оборудования и мед.защиты не назовёшь...
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