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30.04.2020 11:18
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Российские пивовары смогут выпускать антисептики из отходов производства

Минфин подготовил проект, который разрешит пивоварам выпускать спиртосодержащие антисептики на благо общества. Об этом 30 апреля заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Мы подготовили проект постановления правительства, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств», — цитирует замглавы Минфина ТАСС.

Сазанов отметил, что производители антисептиков будут освобождены от госпошлины для получения разрешения. Для создания санитайзеров можно будет использовать спиртосодержащие отходы, оставшиеся после варки безалкогольного пива, а также отходы из этилового спирта, который приобретают для технических нужд.

Пивоваров при этом обяжут передавать в ЕГАИС информацию об объёмах производимых продуктов, количестве использованного сырья. Проект находится на стадии межведомственного согласования.

Заняться выпуском дезинфицирующих средств в конце марта вызвался глава пивоваренной компании AB InBev Efes Дмитрий Шпаков.

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Комментарии (6)

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Иван Петров
...А также смогут производить пиво из отходов производства антисептиков.
(шутка)
Modest_5e4ce41f7533b
Верю, отечественные парфюмеры не отстанут от пивоваров. Глотнул, нюхнул и в безопасности.
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