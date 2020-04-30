Индекс самоизоляции в Петербурге снова в красной зоне. Он снижается быстрее, чем накануне
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге в последний рабочий день апреля, 30 числа, снижается (в некоторые периоды) немного быстрее, чем накануне. Границу «красной» зоны мы перешли около 9 часов.
Динамика такова:
- 7:30 — 4 балла;
- 8:00 — 3,7 балла;
- 8:30 — 3,3 балла;
- 8:50 — 3,1 балла;
- 9:20 — 2,9 балла (на улице много людей);
- 10:20 — 2,5 балла;
- 10:50 — 2,4 балла.
По итогам вчерашнего дня индекс в Петербурге остался на уровне 2,4 балла (в понедельник было 2,5, во вторник 2,4, неделю назад 2,6). При этом вчерашний минимум, напомним, составил 2,2 балла, не опустившись до 2,1, как 28 апреля. Суточный индекс по всей России 29 апреля тоже не снизился — 2,2 балла.