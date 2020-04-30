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В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

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30.04.2020 11:09
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Индекс самоизоляции в Петербурге снова в красной зоне. Он снижается быстрее, чем накануне

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге в последний рабочий день апреля, 30 числа, снижается (в некоторые периоды) немного быстрее, чем накануне. Границу «красной» зоны мы перешли около 9 часов.

Динамика такова:

  • 7:30 — 4 балла;
  • 8:00 — 3,7 балла;
  • 8:30 — 3,3 балла;
  • 8:50 — 3,1 балла;
  • 9:20 — 2,9 балла (на улице много людей);
  • 10:20 — 2,5 балла;
  • 10:50 — 2,4 балла.
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=41.373285%2C56.077563&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

По итогам вчерашнего дня индекс в Петербурге остался на уровне 2,4 балла (в понедельник было 2,5, во вторник 2,4, неделю назад 2,6). При этом вчерашний минимум, напомним, составил 2,2 балла, не опустившись до 2,1, как 28 апреля. Суточный индекс по всей России 29 апреля тоже не снизился — 2,2 балла.

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

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Комментарии (7)

Вашъ Хозяинъ
Не поддавайтесь на информационный прессинг! Этот индекс в помине никому не нужен! А "Фонтанке" пора бы уже прекратить засорять информационное пространство! Не новостной портал, а какой-то таблоид с низкой социальной ответственностью!
igoruha
Удаляйте или отключайте все приложения яндекса перед выходом на улицу. И тогда с индексом буде всё в порядке
260972361
Никого не вижу,все по коммуналкам сидят как положено
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