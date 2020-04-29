Студентам не прибавили майских каникул. Российские вузы продолжат занятия онлайн
Студенты российских вузов продолжат дистанционную учёбу с 6 по 8 мая, следует из приказа Минобрнауки РФ. Документ подписан 29 апреля.
В течение апреля из-за пандемии коронавируса вузы перешли на онлайн-обучение.
Накануне президент Владимир Путин продлил коронавирусные ограничения до 12 мая. Глава государства объявил нерабочими 6, 7 и 8 мая. Путин разрешил россиянам отправиться на дачи, но призвал «не допустить срыва».