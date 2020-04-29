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29.04.2020 17:21
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Даже яхтинг уходит в онлайн. Петербуржцы выиграли две медали в первой виртуальной регате

Любители парусного спорта нашли способ развлечь себя в самоизоляции, проведя первую виртуальную регату. Как сообщили в пресс-службе Национальной парусной лиги 29 апреля, соревнования прошли в онлайн-симуляторе Virtual Regatta InShore.

На протяжении двух дней 96 участников всех возрастов сражались за победу. Квалификационные гонки первого гоночного дня длились семь часов. Финальные старты прошли во вторник.

В результате первое место в личном зачете занял Алексей Волошенко (Владивосток), второе место занял лидер сборной России в олимпийском классе яхт «49er» Иван Зотов (Санкт-Петербург). Тройку лидеров замкнул Дмитрий Третьяков (Санкт-Петербург).

Фото: Национальная парусная лига

Отмечается, что подобные онлайн-регаты будут проходить и в дальнейшем. График станет известен позднее на сайте проекта Virtual Regatta InShore и в одноименном приложении.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Хорошая такая программа: морковка и флот в гонке)))))
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