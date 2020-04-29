Даже яхтинг уходит в онлайн. Петербуржцы выиграли две медали в первой виртуальной регате

Любители парусного спорта нашли способ развлечь себя в самоизоляции, проведя первую виртуальную регату. Как сообщили в пресс-службе Национальной парусной лиги 29 апреля, соревнования прошли в онлайн-симуляторе Virtual Regatta InShore.



На протяжении двух дней 96 участников всех возрастов сражались за победу. Квалификационные гонки первого гоночного дня длились семь часов. Финальные старты прошли во вторник.

В результате первое место в личном зачете занял Алексей Волошенко (Владивосток), второе место занял лидер сборной России в олимпийском классе яхт «49er» Иван Зотов (Санкт-Петербург). Тройку лидеров замкнул Дмитрий Третьяков (Санкт-Петербург).