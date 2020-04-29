Очередная петербургская автомашина ушла в Казахстан. Дело об угоне превратилось в мошенничество
Уголовный розыск Петербурга продолжает подсчитывать машины, которые еще до угона пересекли границу РФ. «Фонтанка» узнала об очередном эпизоде.
По информации нашего издания, на днях следствие Калининского района Петербурга прекратило уголовное дело о краже автомашины у петербуржца Манукяна. В постановлении указано, что в результате проверки исчез состав преступления в виде самого его события.
Изначально же дело было возбуждено еще 29 августа прошлого года по заявлению владельца только что приобретенной «Тойота Камри», которая, по словам хозяина, исчезла с 16 до 19 часов того же дня с проспекта Науки.
Как говорится, за истекший период сотрудник поднял информацию о передвижении угнанного автомобиля, и оказалось, что за неделю до кражи он двигался за 1300 км от Петербурга по Пензенской области в сторону границы с Россией. Причем сам владелец уверял, что из города он не уезжал.
«Фонтанка» не раз писала о схеме, работающий сегодня в среде так называемых самоугонщиков, где давала подробную статистику выезда в Казахстан якобы угнанных машин. Также сообщала и о числе привлеченных за это страховое мошенничество. Так что следователь проверил пересечение границы данной «Тойота Камри». Получилось, что и она за шесть дней до заявления петербуржца находилась уже в Казахстане. Помимо этого установлено, что незадолго до заявления владелец увеличил страховку «Камри» в компании «Альфа-страхование».
В результате в постановлении указано: «…заявитель, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на получение страховой выплаты, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом…» То есть уголовное дело по части три статьи 158 УК («кража») переросло в часть четвертую статьи 159 УК («мошенничество в особо крупном размере»).