Очередная петербургская автомашина ушла в Казахстан. Дело об угоне превратилось в мошенничество

Изначально же дело было возбуждено еще 29 августа прошлого года по заявлению владельца только что приобретенной «Тойота Камри», которая, по словам хозяина, исчезла с 16 до 19 часов того же дня с проспекта Науки.

По информации нашего издания, на днях следствие Калининского района Петербурга прекратило уголовное дело о краже автомашины у петербуржца Манукяна. В постановлении указано, что в результате проверки исчез состав преступления в виде самого его события.

Как говорится, за истекший период сотрудник поднял информацию о передвижении угнанного автомобиля, и оказалось, что за неделю до кражи он двигался за 1300 км от Петербурга по Пензенской области в сторону границы с Россией. Причем сам владелец уверял, что из города он не уезжал.



«Фонтанка» не раз писала о схеме, работающий сегодня в среде так называемых самоугонщиков, где давала подробную статистику выезда в Казахстан якобы угнанных машин. Также сообщала и о числе привлеченных за это страховое мошенничество. Так что следователь проверил пересечение границы данной «Тойота Камри». Получилось, что и она за шесть дней до заявления петербуржца находилась уже в Казахстане. Помимо этого установлено, что незадолго до заявления владелец увеличил страховку «Камри» в компании «Альфа-страхование».



В результате в постановлении указано: «…заявитель, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на получение страховой выплаты, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом…» То есть уголовное дело по части три статьи 158 УК («кража») переросло в часть четвертую статьи 159 УК («мошенничество в особо крупном размере»).

