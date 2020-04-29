Глава Следственного комитета России издал приказ по ведомству №36. Документ касается редкого явления. «Фонтанка» поговорила с рядовыми ведомства в Петербурге и Ленобласти. Они и предложили нам визуализацию этой инициативы.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, недавно Александр Бастрыкин издал приказ «Об образовании Женского совета при Следственном комитете РФ». Согласно тексту документа, указание должно содействовать культурным и духовно-нравственным потребностям всех его подчиненных.

Фото: «Фонтанка.ру»

Не смея сомневаться, что приказ по СКР издан как нельзя вовремя, «Фонтанка» поинтересовалась у рядовых сотрудников Следственных комитетов Петербурга и Ленобласти, кого они делегируют уже в региональные женсоветы. Также журналист нашего издания поспрашивал собеседников, в каком месте их нравственность или, например, культура, требует корректировки. Нельзя сказать, чтобы их ответы отличались разнообразием.



В сухом остатке «Фонтанка» поняла, что на местах пока не формируют советы из дам. На это есть формальная причина – пока там еще не проанализировали приложение к приказу, где регламентируется состав участниц. «То ли это будут наши жены, но тогда с какого звания мужа, то ли наберем со стороны, например популярных блогерш и инстаграмщиц», - рассуждает один из следователей.

Все же большинство наших собеседников с трепетом ждет реализации приказа не только в районных отделах Петербурга, но и на отдаленных территориях Ленинградской области. Как предсказал нам обычный старший лейтенант юстиции, «женский совет СК по Бокситогорску звучит угрожающе».

Лучшим ответом (жаль, что на условиях анонимности) «Фонтанка» посчитала полученную нами картинку.

Фото: скриншот с сайта YouTube