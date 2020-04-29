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29.04.2020 14:55
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Росздравнадзор получил тест, способный определять нейтрализующие коронавирус антитела

В Росздравнадзор поступила тест-система, определяющая нейтрализующие коронавирус антитела. Ее планируют зарегистрировать к концу недели. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сегодня-завтра идут ее испытания, документация уже прошла экспертизу, а сейчас техническое испытание системы. Если все будет в порядке, насколько я знаю, в пятницу, наверное, это будет сделано, она будет зарегистрирована», — приводит слова Гинцбурга ТАСС 29 апреля.

Как сообщалось ранее, тест призван определять в плазме крови переболевшего коронавирусом человека нейтрализующие новую инфекцию антитела, что должно помочь в лечении недавно ею заразившихся людей.

Подобная практика уже внедрена в Москве. Донорами могут стать все вылечившиеся от COVID-19 жители столицы. Город обещает платить им за это до пяти тысяч рублей.

Аналогичный метод лечения планируют применять и в Петербурге. Комздрав уже начал формировать базу переболевших коронавирусом горожан, которых в перспективе хотят привлечь к этой работе.

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