Росздравнадзор получил тест, способный определять нейтрализующие коронавирус антитела

В Росздравнадзор поступила тест-система, определяющая нейтрализующие коронавирус антитела. Ее планируют зарегистрировать к концу недели. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Сегодня-завтра идут ее испытания, документация уже прошла экспертизу, а сейчас техническое испытание системы. Если все будет в порядке, насколько я знаю, в пятницу, наверное, это будет сделано, она будет зарегистрирована», — приводит слова Гинцбурга ТАСС 29 апреля.

