Росздравнадзор получил тест, способный определять нейтрализующие коронавирус антитела
В Росздравнадзор поступила тест-система, определяющая нейтрализующие коронавирус антитела. Ее планируют зарегистрировать к концу недели. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сегодня-завтра идут ее испытания, документация уже прошла экспертизу, а сейчас техническое испытание системы. Если все будет в порядке, насколько я знаю, в пятницу, наверное, это будет сделано, она будет зарегистрирована», — приводит слова Гинцбурга ТАСС 29 апреля.
Как сообщалось ранее, тест призван определять в плазме крови переболевшего коронавирусом человека нейтрализующие новую инфекцию антитела, что должно помочь в лечении недавно ею заразившихся людей.
Подобная практика уже внедрена в Москве. Донорами могут стать все вылечившиеся от COVID-19 жители столицы. Город обещает платить им за это до пяти тысяч рублей.
Аналогичный метод лечения планируют применять и в Петербурге. Комздрав уже начал формировать базу переболевших коронавирусом горожан, которых в перспективе хотят привлечь к этой работе.