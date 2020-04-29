FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
74.57р80.77р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.04.2020 14:09
0
Печать

Старт футбольной Лиги наций будет отложен из-за коронавируса. Она должна была начаться в сентябре

Старт футбольной Лиги наций в сентябре и октябре будет отложен из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает в среду, 29 апреля, британское издание Independent, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два варианта календаря международных игр.

Согласно первому сценарию, из-за переноса в ноябре-декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трех до шести игр. По второму варианту, существует возможность создания дополнительных окон для проведения игр сборных в ноябре 2020 года, а также марте, июне и сентябре 2021-го.

В сентябре сборная России должна была встретиться с командами Сербии (3 сентября дома) и Венгрии (6 сентября в гостях). В октябре у россиян запланированы домашние игры со сборными Турции (9 октября) и Венгрии (12 октября).

Ранее УЕФА объявил о переносе запланированных на июнь матчей национальных сборных на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний