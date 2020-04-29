Старт футбольной Лиги наций будет отложен из-за коронавируса. Она должна была начаться в сентябре

Старт футбольной Лиги наций в сентябре и октябре будет отложен из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает в среду, 29 апреля, британское издание Independent, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два варианта календаря международных игр.



Согласно первому сценарию, из-за переноса в ноябре-декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трех до шести игр. По второму варианту, существует возможность создания дополнительных окон для проведения игр сборных в ноябре 2020 года, а также марте, июне и сентябре 2021-го.

