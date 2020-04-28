Это не Спарта. Владимир Путин раскритиковал призывающих спасать в первую очередь экономику и вспомнил Джека Лондона

Президент Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 28 апреля рассказал о нравственном выборе, который стоит перед руководством страны при принятии решений для борьбы с коронавирусом.



«Звучит мысль, что в первую очередь надо думать об экономике <...> и не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, мол, если кто-то может заболеть, пусть заболеет», — сказал он.



Такой подход он сравнил с первобытным обществом и историей древней Спарты.



«Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет, правда, сегодня историки и археологи полагают, что это легенда и миф. Но мы знаем, что общество Спарты было построено на жестких порядках, но это не помогло, и она в конечном счете утратила государственность», — сказал Путин.

