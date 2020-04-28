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28.04.2020 19:30
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Это не Спарта. Владимир Путин раскритиковал призывающих спасать в первую очередь экономику и вспомнил Джека Лондона

Президент Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 28 апреля рассказал о нравственном выборе, который стоит перед руководством страны при принятии решений для борьбы с коронавирусом.

«Звучит мысль, что в первую очередь надо думать об экономике <...> и не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, мол, если кто-то может заболеть, пусть заболеет», — сказал он.

Такой подход он сравнил с первобытным обществом и историей древней Спарты.

«Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет, правда, сегодня историки и археологи полагают, что это легенда и миф. Но мы знаем, что общество Спарты было построено на жестких порядках, но это не помогло, и она в конечном счете утратила государственность», — сказал Путин.

Также президент вспомнил рассказ Джека Лондона «Закон жизни», где «племя бросало стариков, ставших обузой». По мнению Путина, в современной России такое представить невозможно. «Это не наш генетический код», — подчеркнул он.

Президент России не в первый раз приводит исторические аналогии. Во время одного из прошлых выступлений он сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев и печенегов.

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Комментарии (10)

Skazochny
вова красава! послал народ в очередной раз в эротический тур, а народишко блистает знанием истории,рассуждает по древнюю спарту))))) вы достойны вовы)))
efela
В Древней Спарте были несколько групп населения. Илоты, которые работали, выращивали урожай, и спартанцы, которые не хрена ни делали, только тренировались в воинских забавах, может парады устраивали. Чтобы натренировать подрастающих спартанских воинов, и выпускали на илотов, которых можно было убивать. Какую страну это все сильно напоминает?
alexpv
А стать нищими и умереть с голоду, это лучше, чем умереть от коронавируса? тем более, что от коронавируса все равно суждено умереть тем, кому суждено, и никакие меры самоизоляции как показывает практика не помогают.
Если он такой добрый и заботится о гражданах, то открыл бы кубышку резервного фонда и помог своим подданным.
Странно , что при таком подходе главного лица мы в Сирию полезли , в Чечне воевали, столько жизней положили ради нефти и газа, решения экономических и политических проблем. Может надо было в подвале отсидеться, пока все не рассосется?
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