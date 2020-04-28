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28.04.2020 19:24
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«Морской фасад» сокращает число запланированных судозаходов, зато закупает форменную одежду

АО «Пассажирский порт СПб «Морской Фасад»» на фоне резкого сокращения запланированных судозаходов подвел итоги закупки форменной одежды для своих сотрудников. В двух конкурсах безальтернативными поставщиками стали профильный ИП и стратегический «Военторг».

Фото: Фото: с сайта krissltd.ru

Общая сумма закупки, которая подразумевает индивидуальный пошив формы, превысила 775 тысяч рублей. На эти деньги «Морской фасад» получит 42 форменные мужские рубашки с длинным рукавом и 12 — с коротким, а также 18 женских рубашек. Также в поставку войдут три мужских кителя, 20 джемперов, 35 пар мужских брюк и три — женских, а также 6 юбок, 39 галстуков и пять плащей.

Кроме того, главный пассажирский порт города получит для своих сотрудников 24 простых погона и еще два — для высшего начальства 12-й категории, что у служащих структур гражданского флота примерно соответствует званию начальника пароходства. Если простые погоны идут по 636 рублей, то начальственные — по 7500. Также в состав заказа вошла одна-единственная фуражка, также 12-го класса, стоимостью 13,8 тыс. рублей.

В базе госзаказа результаты конкурса, объявленного 16 марта, пока не обнародованы, однако в составе документации по обоим конкурсам уже есть протоколы подведения итогов. В первом, на 305 тыс. рублей (там, где погоны попроще), был лишь один участник, напротив которого значится слово «Победитель». Это ИП Мшанецкая Галина Владимировна. Кроме индивидуального бизнеса она является владельцем и гендиректором ООО «Боцман», на которое зарегистрирован сайт одноименного магазина форменной одежды. Хотя Галина Мшанецкая не будет поставлять «Морскому фасаду» фуражки 12-го класса, в ассортименте ее магазина есть фуражки для высшего состава морфлота. По отдельному запросу в «Боцмане» (подчеркивая, что из-за коронавируса они не работают) сообщили, что такая стоит 25,2 тысячи рублей.

Так что, победитель во втором конкурсе, на 471 тысячу рублей, АО «Военторг-Запад» (он также был единственным участником), получается, цену особо не заламывал. Эта компания принадлежит Минобороны и входит в состав стратегических предприятий РФ. Хотя цена по конкурсу этой фуражки всего 13 800, в соответствии с конкурсной документацией она должна быть довольно сложной формы и оформления: «состоит из донышка овальной формы, четырех стенок, прямого околыша, налобника, козырька и раздвижного подбородного ремешка с двумя шлевками, прикрепленного двумя форменными пуговицами к околышу. Фуражка имеет три канта: один втачан в шов соединения донышка со стенками, второй — в шов стенок с околышем, третий вытачной кант из основного материала расположен на расстоянии 0,5 см от нижнего края околыша и служит для поддержания репсовой шелковой ленты, надетой на околыш фуражки». Поскольку фуражка предназначена для старшего командного состава, подчеркивается в документации, ее козырек должен быть лакирован.

Правда, в других местах аналогичные фуражки начальствующего состава структур Росморречфлота можно отыскать значительно дешевле. К примеру, в одном из интернет-магазинов габардиновая фуражка комсостава гражданского флота (причем даже с вышитыми дубками) стоит 3800 рублей. А на сайте самого «Военторга» очень похожая офицерская фуражка ВМФ (тоже с лакированным козырьком, но без подбородного ремешка) доступна по цене 3300 рублей.

Разница в цене фуражек у Галины Мшанецкой, похоже, объясняется тем, что 25 тысяч рублей стоит парадный головной убор. А «Морскому фасаду» сейчас явно не до парадов.

Намеченный на 23 апреля первый судозаход круизного лайнера Viking Star по совершенно понятным причинам не состоялся. Он, как и 49 других заходов, запланированных с апреля по июнь 2020 года, исключен из расписания судозаходов в «Морской фасад». Первое такое расписание содержало 258 пунктов (оно пока доступно в недрах сайта порта и есть в распоряжении «Фонтанки»). Актуальное на вечер 28 апреля расписание, размещенное на сайте, включает в себя только 187 пунктов. Первый заход там оптимистично запланирован на 3 июня (MSC Meraviglia).

Все последние годы «Морской фасад», на 100% принадлежащий городу, был прибыльной компанией. При выручке в 982 млн рублей в 2018 году чистая прибыль составила 266 млн рублей. Порт регулярно выплачивал в казну Петербурга дивиденды (в последний раз почти 99 млн рублей). Судя по доступному в открытых источниках бухгалтерскому отчету АО, объем накопленной за последние годы нераспределенной прибыли превысил 512 млн рублей. То есть запас прочности у компании есть вполне приличный, и позволить себе закупки она может.

Так, с начала года уже было заключено контрактов больше чем на 102 млрд рублей. Крупнейший — на 32 млн рублей — на услуги по постановке, швартовке и обслуживанию судов на причалах «Морского фасада» выиграло ООО «Балтийский порт» предпринимателя Игоря Зотова. Кроме того, судя по проводимым закупкам, предприятие ведет серьезную работу по модернизации и ремонтам на терминале.

«Фонтанка» попросила пресс-службу «Морского фасада» прокомментировать сокращение трафика в порту и рассказать о мерах, которые компания предпринимает в условиях резкого падения объема работ. Однако ответа к моменту публикации так и не поступило.

© Фонтанка.Ру

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