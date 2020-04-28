Петербургская торгово-промышленная палата выдала первые 38 заключений о форс-мажоре
За апрель Петербургская торгово-промышленная палата (ТПП) выдала 38 компаниям заключения о том, что причины, по которым они не исполнили договорные обязательства, можно отнести к чрезвычайным — то есть к форс-мажору. Об этом 28 апреля «Фонтанке» сообщили в ТПП.
Всего с апреля в ТПП поступило свыше 5000 обращений по поводу получения соответствующих заключений. Из них 3150 пришло от арендаторов, еще 650 обращений связаны с отсутствием денежных средств у плательщика по договорам поставки. Всего было рассмотрено 1660 заявок, по 38 из них были выданы положительные заключения.
«Юридические заключения получили представители производственных отраслей, — комментируют в ТПП. — Основная тематика — вопросы поставок промышленного оборудования на крупные производственные предприятия и подряда (выполнение опытно-конструкторских работ в промышленности)».
Как уточняют в ТПП, рассчитывать на получение таких заключений могут те компании, у которых срок исполнения договорных обязательств истек в период нерабочих дней, — сообщают в ТПП. Это актуально, например, для поставщиков, которые не могут доставить импортные товары с зарубежных предприятий, закрытых на карантин. Другой пример — подрядные организации, которые не могут произвести товары или выполнить услуги из-за того, что не могут работать в апреле. Однако причинно-следственную связь между последствиями распространения коронавирусной инфекции и просрочкой договорных обязательств необходимо устанавливать в каждом конкретном случае.
Признавать пандемию коронавируса форс-мажором для компаний, в частности, рекомендовал председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Несмотря на это, по данным юристов, в 95% случаев наличие обстоятельств непреодолимой силы не подтверждается.