Петербургская торгово-промышленная палата выдала первые 38 заключений о форс-мажоре

За апрель Петербургская торгово-промышленная палата (ТПП) выдала 38 компаниям заключения о том, что причины, по которым они не исполнили договорные обязательства, можно отнести к чрезвычайным — то есть к форс-мажору. Об этом 28 апреля «Фонтанке» сообщили в ТПП.

Всего с апреля в ТПП поступило свыше 5000 обращений по поводу получения соответствующих заключений. Из них 3150 пришло от арендаторов, еще 650 обращений связаны с отсутствием денежных средств у плательщика по договорам поставки. Всего было рассмотрено 1660 заявок, по 38 из них были выданы положительные заключения.