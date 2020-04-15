Медведев: Пандемия коронавируса должна признаваться форс-мажором для бизнеса
Пандемия коронавируса должна признаваться для бизнеса обстоятельством непреодолимой силы, заявил 15 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Я этими правовыми вопросами всю жизнь занимаюсь. Если не такая пандемия, то что тогда непреодолимая сила? Обычно это всегда природные явления и акты власти. В данном случае это и то, и другое», — цитирует лидера «Единой России» ТАСС.
Медведев добавил, что в судах внутри страны понятием «обстоятельства непреодолимой силы» ранее почти не пользовались, «хотя, что такое форс-мажор, знают все». По его словам, чаще это понятие возникает в связи с заключением международных и внешнеторговых контрактов.
Медведев 15 марта обсудил с бизнесом меры поддержки в условиях коронавируса на онлайн-совещании. Он отметил, что ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс».
Ранее на Петербургском международном юридическом форуме эксперты отметили, что пострадавшие от коронавируса предприниматели могут обратиться за свидетельством о форс-мажорных обстоятельствах в Торгово-промышленную палату. Однако, по данным юристов, в 95% случаев наличие обстоятельств непреодолимой силы не подтверждается.