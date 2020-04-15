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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 19:59
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Медведев: Пандемия коронавируса должна признаваться форс-мажором для бизнеса

Пандемия коронавируса должна признаваться для бизнеса обстоятельством непреодолимой силы, заявил 15 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я этими правовыми вопросами всю жизнь занимаюсь. Если не такая пандемия, то что тогда непреодолимая сила? Обычно это всегда природные явления и акты власти. В данном случае это и то, и другое», — цитирует лидера «Единой России» ТАСС.

Медведев добавил, что в судах внутри страны понятием «обстоятельства непреодолимой силы» ранее почти не пользовались, «хотя, что такое форс-мажор, знают все». По его словам, чаще это понятие возникает в связи с заключением международных и внешнеторговых контрактов.

Медведев 15 марта обсудил с бизнесом меры поддержки в условиях коронавируса на онлайн-совещании. Он отметил, что ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс».

Ранее на Петербургском международном юридическом форуме эксперты отметили, что пострадавшие от коронавируса предприниматели могут обратиться за свидетельством о форс-мажорных обстоятельствах в Торгово-промышленную палату. Однако, по данным юристов, в 95% случаев наличие обстоятельств непреодолимой силы не подтверждается.

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Комментарии (9)

Nationalverrater_2
От гриппа и туберкулёза ежегодно мрёт во много раз больше народа. И никто и не думал устраивать из - за этого мировую полундру и афёру. Всего -то слабый ветерок от собственной паники - и вся многомиллионная орава чиновников получила свою Цусиму - полная бездарность, тупость, безрукость, прыжки и ужимки вместо работы. Руки заточены ТОЛЬКО на воровство. Не способны ни на что ,кроме лизания , воровства и трескучей болтовни.
Stargazer_5e4cc3b703773
Учитывая его нынешнюю синекуру - что-то там про безопасность и мир во всём мире, пожелания этого персонажа яйца выеденного не стоят.
Вадим Линин
Конец света близок! Медведев что-то более-менее разумное сказал!
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