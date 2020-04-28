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28.04.2020 12:51
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Петербург осваивает минимальный показатель самоизоляции: сегодня ещё чуть раньше

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 28 апреля достиг 2,2 балла около полудня — в начале первого, то есть чуть быстрее, чем накануне. 2,2 — знаковый уровень, вчера мы достигли его первый раз за месяц.

Сегодня индекс снижался так:

  • 09:51 — 2,7 балла;
  • 10:01 — 2,6 балла;
  • 11:11 — 2,4 балла;
  • 11:30 — 2,3 балла;
  • 12:20 — 2,2 балла.

Среди городов-миллионников Петербург, по данным на 12:20, занимает четвёртое место.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=42.190598%2C57.664061&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Любопытно, что индекс самоизоляции в апреле постепенно снижается, а другой показатель активности — загруженность дорог, то есть пробки — в основном остаётся на уровне 2 баллов. Напомним, как менялся индекс в апреле. Если брать будни, максимум в Петербурге был достигнут 2 апреля (3,5), а минимум — 23 и 27 апреля (2,5). В целом по России в последние две недели он снижается чуть быстрее.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Индекс самоизоляции рассчитывается на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (6)

СлонИванков
Просто достали со своими индексами! Ждите что первый скажет, а потом подхалим наш губернатор начнет повторять и показывать видимость!
CptButtHurt
Тут должна быть картинка "Боже, да все насрать"! На кой хрен каждый день вбрасывать эту статистику? Или кто-то реально прочтет, совершая пробежку на улице и такой: "Ох, что-то индекс ниже нормы, побегу-ка я домой скорее. нужно индекс поднимать!"? *рукалицо*
igoruha
Что ? Опять яндекс проплатил ? Опять у их курьеров мало работы. Или хотите Беглова запугать перед совещанием с Путиным ? Люди, отказывайтесь от яндекса. Уже понятно, что это антинародная компания.
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