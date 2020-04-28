Петербург осваивает минимальный показатель самоизоляции: сегодня ещё чуть раньше
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 28 апреля достиг 2,2 балла около полудня — в начале первого, то есть чуть быстрее, чем накануне. 2,2 — знаковый уровень, вчера мы достигли его первый раз за месяц.
Сегодня индекс снижался так:
- 09:51 — 2,7 балла;
- 10:01 — 2,6 балла;
- 11:11 — 2,4 балла;
- 11:30 — 2,3 балла;
- 12:20 — 2,2 балла.
Среди городов-миллионников Петербург, по данным на 12:20, занимает четвёртое место.
Любопытно, что индекс самоизоляции в апреле постепенно снижается, а другой показатель активности — загруженность дорог, то есть пробки — в основном остаётся на уровне 2 баллов. Напомним, как менялся индекс в апреле. Если брать будни, максимум в Петербурге был достигнут 2 апреля (3,5), а минимум — 23 и 27 апреля (2,5). В целом по России в последние две недели он снижается чуть быстрее.
Индекс самоизоляции рассчитывается на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.