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28.04.2020 11:11
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Маникюрный салон на Подольской не бросил петербурженок с отросшим покрытием. Закрывать пришлось через суд

Забота о петербурженках и собственном бизнесе в разгар пандемии вылилась в полмесяца «каникул» для салона красоты в Адмиралтейском районе. Несмотря на действующие запреты, студия приглашала делать ногти.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 28 апреля, за работой застукали ИП Леандры Логвиненко. Согласно протоколу, днём 10-го числа из ногтевой студии «Леандра» на Подольской улице, 18, с обновленным маникюром ушла клиентка, заплатившая за услугу 600 рублей.

Предпринимательнице вменили часть 2 статьи 6.3 КоАП, регламентирующую нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Логвиненко отпираться не стала, суд остановил работу салона на 15 суток. С учётом того, что срок исчисляют с момента фактического закрытия, то судебные «каникулы» закончились.

Ранее суд оштрафовал парикмахера, которая не выдержала обросшего мужа и подстригла его на рабочем месте.

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Комментарии (1)

260802031
Как же все это достало. Мне, как и многим другим, приходится теперь пользоваться такими услугами на дому, где невозможно обеспечить нормальную стерилизацию и т. п. Чем мог помешать салон, где в каждый момент времени один мастер, и так работающий в маске, и один клиент?
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