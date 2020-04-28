Маникюрный салон на Подольской не бросил петербурженок с отросшим покрытием. Закрывать пришлось через суд

Забота о петербурженках и собственном бизнесе в разгар пандемии вылилась в полмесяца «каникул» для салона красоты в Адмиралтейском районе. Несмотря на действующие запреты, студия приглашала делать ногти.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 28 апреля, за работой застукали ИП Леандры Логвиненко. Согласно протоколу, днём 10-го числа из ногтевой студии «Леандра» на Подольской улице, 18, с обновленным маникюром ушла клиентка, заплатившая за услугу 600 рублей.

Предпринимательнице вменили часть 2 статьи 6.3 КоАП, регламентирующую нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Логвиненко отпираться не стала, суд остановил работу салона на 15 суток. С учётом того, что срок исчисляют с момента фактического закрытия, то судебные «каникулы» закончились.