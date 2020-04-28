Премьер-министр Японии не поедет на празднование 75-летия Победы в Москву, если оно состоится 3 сентября
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался присутствовать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжественные мероприятия состоятся 3 сентября.
Как пишет 28 апреля газета «Асахи», Токио уже сообщило об этом Москве.
Президиум Верховного совета СССР в 1945 году объявил 3 сентября Днем победы над Японией. Однако в России в 2010 году датой окончания войны установили 2 сентября — день, когда был подписан акт капитуляции Японии. Китай при этом отмечает День победы в войне сопротивления Японии 3 сентября.
Токио считает, что мероприятия в этот день будут связаны с победой над Японией. По мнению японского МИДа, участие господина Абэ в них признает включение южной части Курил в состав СССР, что неприемлемо.
На прошлой неделе Путин назначил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября.