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28.04.2020 09:45
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Премьер-министр Японии не поедет на празднование 75-летия Победы в Москву, если оно состоится 3 сентября

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался присутствовать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжественные мероприятия состоятся 3 сентября.

Как пишет 28 апреля газета «Асахи», Токио уже сообщило об этом Москве.

Президиум Верховного совета СССР в 1945 году объявил 3 сентября Днем победы над Японией. Однако в России в 2010 году датой окончания войны установили 2 сентября — день, когда был подписан акт капитуляции Японии. Китай при этом отмечает День победы в войне сопротивления Японии 3 сентября.

Токио считает, что мероприятия в этот день будут связаны с победой над Японией. По мнению японского МИДа, участие господина Абэ в них признает включение южной части Курил в состав СССР, что неприемлемо.

На прошлой неделе Путин назначил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября.

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Комментарии (6)

Pilat
Да скорее всего не будет никакого празднования, так как ни вакцины, ни лекарства еще не будет.
А если будет парад, то без зрителей и гостей.
Гости уже точно не поедут ставить свою жизнь на русскую рулетку.
WuhanRockCafe
Помнят, как в 45-ом наши за 3 недели ушатали 1.5 миллионную Квантунскую армию!
NasushnyBread
Я календарь переверну
И снова 3-е сентября
На фото я твое взгляну
И снова 3-е сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября
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