Bloomberg: В мире назревает острый дефицит российской пшеницы

Впервые за десятилетие, мир может оказаться без российской пшеницы. На фоне назревающего «хлебного» кризиса ряд ключевых покупателей спешат запастись сырьём впрок. Об этом 28 апреля сообщает Bloomberg.



Для сдерживания роста цен на зерно Минсельхоз ещё месяц назад предложил установить ан его экспорт временную квоту. Так, до 30 июня из России можно было вывезти не более 7 млн тонн. При этом уже с 26 апреля РФ в полном объёме квота была исчерпана, а поставки зерна за границу остановились. Запрет на экспорт введён до 1 июня.

