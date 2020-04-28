Bloomberg: В мире назревает острый дефицит российской пшеницы

Впервые за десятилетие, мир может оказаться без российской пшеницы. На фоне назревающего «хлебного» кризиса ряд ключевых покупателей спешат запастись сырьём впрок. Об этом 28 апреля сообщает Bloomberg.
Для сдерживания роста цен на зерно Минсельхоз ещё месяц назад предложил установить ан его экспорт временную квоту. Так, до 30 июня из России можно было вывезти не более 7 млн тонн. При этом уже с 26 апреля РФ в полном объёме квота была исчерпана, а поставки зерна за границу остановились. Запрет на экспорт введён до 1 июня.
Сейчас Россия продолжает поставку только четырём соседям из бывшего СССР, пишет агентство. Отмечается, что ситуация в мире осложняется запретом на экспорт пшеницы от ряда других стран. Это, по мнению экспертов, «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен», отмечает Bloomberg.
Многие страны сейчас, от Египта до Турции, пытаются нарастить объемы импорта, пока это возможно. До недавнего времени этот спрос удовлетворяли российские поставщики, но «это окно быстро захлопнулось».