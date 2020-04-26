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26.04.2020 15:10
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Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС

Экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и ржано-пшеничной смеси меслин из России в государства, которые не входят в состав Евразийского экономического союза, остановлен до 1 июля 2020 года. Соответствующая квота на 7 миллионов тонн выбрана в полном объёме. О решении 26 апреля сообщается в заявлении Минсельхоза России.

«Ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки», — разъяснили необходимость мер специалисты.

Федеральная таможенная служба временно прекратила выпуск новых экспортных деклараций.

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