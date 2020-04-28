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28.04.2020 07:10
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Погода в Петербурге продолжает показывать фокусы, холод пока остаётся

Вторник 28 апреля в Петербурге обещает быть солнечным. Но из прогнозов погоды следует, что горожане за сутки снова смогут увидеть и весну, и зиму, и осень.

Яркое солнце в один момент может сделать перерыв, пойдёт снег с дождём. Синоптики обещают ухудшение погоды ближе к вечеру. Ночные ноль градусов днём сменятся девятью со знаком плюс, Восточный ветер будет умеренным.

Несмотря на то, что до мая осталось три дня, холод пока уходить не собирается. Однако петербуржцам всё равно - в понедельник индекс самоизоляции стал худшим с конца марта.

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Комментарии (2)

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sektor7
Зимы не было. Весны два мес тоже. Ждём май
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