В Иране более 700 человек погибли, потому что решили, что метанол помогает от коронавируса
С 20 февраля по 7 апреля в Иране погибли 728 человек из-за убеждения в том, что метанол может быть лекарством от коронавируса. Об этом 27 апреля пишет Associated Press со ссылкой на советника министерства здравоохранения страны Хосейна Хасаниана.
В Иране, сообщает издание, упорно ходят слухи, что алкоголь, запрещенный на государственном уровне согласно законам шариата, помогает при лечении и профилактике коронавируса. Настоящий алкоголь найти в стране непросто, и местные самогонщики начали торговать токсичным метанолом. Его употребление даже в небольших количествах может привести к гибели человека.
При этом в Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана уточнили, что в целом отравление алкоголем в стране выросло в этом году более чем в 10 раз по сравнению с прошлым.
Напомним, по последним данным, в Иране зафиксировано 91472 случая заражения Covid-19, 5806 человек умерли. Это одна из самых неблагополучных стран по этим показателям, кроме того в Иране заболели максимальное количество высокопоставленных чиновников.