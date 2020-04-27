В Иране более 700 человек погибли, потому что решили, что метанол помогает от коронавируса

С 20 февраля по 7 апреля в Иране погибли 728 человек из-за убеждения в том, что метанол может быть лекарством от коронавируса. Об этом 27 апреля пишет Associated Press со ссылкой на советника министерства здравоохранения страны Хосейна Хасаниана.



В Иране, сообщает издание, упорно ходят слухи, что алкоголь, запрещенный на государственном уровне согласно законам шариата, помогает при лечении и профилактике коронавируса. Настоящий алкоголь найти в стране непросто, и местные самогонщики начали торговать токсичным метанолом. Его употребление даже в небольших количествах может привести к гибели человека.

