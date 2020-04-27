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27.04.2020 23:32
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В Иране более 700 человек погибли, потому что решили, что метанол помогает от коронавируса

С 20 февраля по 7 апреля в Иране погибли 728 человек из-за убеждения в том, что метанол может быть лекарством от коронавируса. Об этом 27 апреля пишет Associated Press со ссылкой на советника министерства здравоохранения страны Хосейна Хасаниана.

В Иране, сообщает издание, упорно ходят слухи, что алкоголь, запрещенный на государственном уровне согласно законам шариата, помогает при лечении и профилактике коронавируса. Настоящий алкоголь найти в стране непросто, и местные самогонщики начали торговать токсичным метанолом. Его употребление даже в небольших количествах может привести к гибели человека.

При этом в Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана уточнили, что в целом отравление алкоголем в стране выросло в этом году более чем в 10 раз по сравнению с прошлым.

Напомним, по последним данным, в Иране зафиксировано 91472 случая заражения Covid-19, 5806 человек умерли. Это одна из самых неблагополучных стран по этим показателям, кроме того в Иране заболели максимальное количество высокопоставленных чиновников.

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