В Петербурге поликлинику вместе с бассейном переделывают под коронавирусный стационар

Поликлинику 42 в Московском районе Петербурга переоборудуют под стационар для приёма пациентов с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации 27 апреля.



Мощность нового стационара на улице Ленсовета будет рассчитана на 250 мест. Сейчас помещение оснащают необходимым оборудованием. Помещение бассейна также задействуют для нужд стационара, уточнили в администрации.

Поликлиника 42 является отделением Городской больницы №20. Учреждение в начале апреля также перепрофилировании под приём коронавирусных больных. По информации комитета здравоохранения Петербурга, к 28 апреля в городе будут принимать заражённых COVID-19 14 медицинских учреждений. Для лёгких пациентов планируется открыть павильон «Ленэкспо» на Васильевском острове.