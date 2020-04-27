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27.04.2020 20:16
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В Петербурге поликлинику вместе с бассейном переделывают под коронавирусный стационар

Поликлинику 42 в Московском районе Петербурга переоборудуют под стационар для приёма пациентов с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации 27 апреля.

Мощность нового стационара на улице Ленсовета будет рассчитана на 250 мест. Сейчас помещение оснащают необходимым оборудованием. Помещение бассейна также задействуют для нужд стационара, уточнили в администрации.

Поликлиника 42 является отделением Городской больницы №20. Учреждение в начале апреля также перепрофилировании под приём коронавирусных больных. По информации комитета здравоохранения Петербурга, к 28 апреля в городе будут принимать заражённых COVID-19 14 медицинских учреждений. Для лёгких пациентов планируется открыть павильон «Ленэкспо» на Васильевском острове.

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Комментарии (20)

mayor1976
Потом всех вылечат зелёнкой и йодом по 200000 рублей за человека и будет всем счастье.... кому-то...
Это преступности
Это преступности
Marina.7h7
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