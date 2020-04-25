FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
74.72р80.25р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
25.04.2020 16:34
13
Печать

Переоборудованный под временный госпиталь павильон «Ленэкспо» откроется на следующей неделе

Павильон «Ленэкспо», переоборудованный под временный госпиталь, должен открыть свои двери для первых пациентов уже в начале будущей недели. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Смольного.

«Здесь работало более 1000 строителей, которые смогли в рекордные сроки, за 7 дней, собрать, как конструктор, госпиталь для легких больных», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который проинспектировал готовность объекта 25 апреля.

Вместе с ним на территории переоборудованного павильона побывали главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова и начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максим Кабанов, а также председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

Присутствовавший на мероприятии глава местной азербайджанской диаспоры Вагиф Мамишев передал в дар ключи от машины скорой помощи для пациентов «Ленэкспо». Беглов поблагодарил его и всех, кто помогает городу в сегодняшней ситуации. Особую благодарность за безвозмездно предоставленную площадку под госпиталь глава города выразил компании «Газпром» и лично ее руководителю Алексею Миллеру.

Напомним, на территории временного госпиталя обустроили более 500 модулей, рассчитанных на 1000 коек. Каждый из них оборудован медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками.

Внутри павильона также предусмотрены зоны для приема и регистрации пациентов, раздачи привезенной еды, хранения и обеззараживания белья, вывоза загрязненных отходов, а также зона лучевой диагностики с двумя аппаратами компьютерной томографии.

Там также организована изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями, смонтировано специальное оборудование приемки и обеззараживания сточных вод, а вентиляция снабжена обеззараживающими фильтрами.

В «Ленэкспо» будут отправлять пациентов с легкой формой коронавируса. С ними будут работать порядка сотни специалистов петербургского госпиталя для ветеранов войн.

Как ранее писала «Фонтанка», стоимость всего проекта составила более 400 миллионов рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/immask
Brandora
Кошмарное сооружение. Кроме скотного двора ничего не напоминает. Бетонные полы, загоны без окон. Как там людям жить по нескольку недель, если предполагается что для выздоровления требуется далеко не пара дней?
Немыслимо.
И это при пустующих санаториях и домах отдыха, где пациентов можно было бы разместить по-человечески.
Brevnault
Шконки надо было 2-ярусные ставить (лайфхак).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний