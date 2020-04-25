Переоборудованный под временный госпиталь павильон «Ленэкспо» откроется на следующей неделе

Павильон «Ленэкспо», переоборудованный под временный госпиталь, должен открыть свои двери для первых пациентов уже в начале будущей недели. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Смольного.



«Здесь работало более 1000 строителей, которые смогли в рекордные сроки, за 7 дней, собрать, как конструктор, госпиталь для легких больных», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который проинспектировал готовность объекта 25 апреля.

Вместе с ним на территории переоборудованного павильона побывали главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова и начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максим Кабанов, а также председатель комитета по строительству Игорь Креславский.