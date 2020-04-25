Переоборудованный под временный госпиталь павильон «Ленэкспо» откроется на следующей неделе
Павильон «Ленэкспо», переоборудованный под временный госпиталь, должен открыть свои двери для первых пациентов уже в начале будущей недели. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Смольного.
«Здесь работало более 1000 строителей, которые смогли в рекордные сроки, за 7 дней, собрать, как конструктор, госпиталь для легких больных», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который проинспектировал готовность объекта 25 апреля.
Вместе с ним на территории переоборудованного павильона побывали главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова и начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максим Кабанов, а также председатель комитета по строительству Игорь Креславский.
Присутствовавший на мероприятии глава местной азербайджанской диаспоры Вагиф Мамишев передал в дар ключи от машины скорой помощи для пациентов «Ленэкспо». Беглов поблагодарил его и всех, кто помогает городу в сегодняшней ситуации. Особую благодарность за безвозмездно предоставленную площадку под госпиталь глава города выразил компании «Газпром» и лично ее руководителю Алексею Миллеру.
Напомним, на территории временного госпиталя обустроили более 500 модулей, рассчитанных на 1000 коек. Каждый из них оборудован медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками.
Внутри павильона также предусмотрены зоны для приема и регистрации пациентов, раздачи привезенной еды, хранения и обеззараживания белья, вывоза загрязненных отходов, а также зона лучевой диагностики с двумя аппаратами компьютерной томографии.
Там также организована изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями, смонтировано специальное оборудование приемки и обеззараживания сточных вод, а вентиляция снабжена обеззараживающими фильтрами.
В «Ленэкспо» будут отправлять пациентов с легкой формой коронавируса. С ними будут работать порядка сотни специалистов петербургского госпиталя для ветеранов войн.
Как ранее писала «Фонтанка», стоимость всего проекта составила более 400 миллионов рублей.