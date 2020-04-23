С COVID-больными в «Ленэкспо» будут работать медики госпиталя для ветеранов войн
Эксплуатацией временного госпиталя в павильоне «Ленэкспо» займется СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Оттуда направят до 100 медработников.
Как сообщает 23 апреля пресс-служба губернатора, исходят из расчета один врач на 60 коек и вдвое больше медсестер. Напомним, в «Ленэкспо» будут госпитализировать больных с легкой формой коронавирусной инфекции, которые не имеют возможности самоизолироваться дома.
По данным Смольного, в «Ленэкспо» завершается обустройство госпиталя, заканчивается монтаж модулей для размещения 1000 коек, частично они уже оборудованы кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Каждый модуль рассчитан на 2 человека. Видео работ смотрите внизу.
23 апреля ГБУ «Управление строительными проектами» подписало контракт на оборудование госпиталя с компанией «Лентехстрой». К тому моменту работы шли уже неделю. Стоимость по договору — 416 млн рублей. Подробнее о подрядчике и о том, что предусмотрено в контракте, читайте в материале «Фонтанки».