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23.04.2020 19:55
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С COVID-больными в «Ленэкспо» будут работать медики госпиталя для ветеранов войн

Эксплуатацией временного госпиталя в павильоне «Ленэкспо» займется СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Оттуда направят до 100 медработников.

Как сообщает 23 апреля пресс-служба губернатора, исходят из расчета один врач на 60 коек и вдвое больше медсестер. Напомним, в «Ленэкспо» будут госпитализировать больных с легкой формой коронавирусной инфекции, которые не имеют возможности самоизолироваться дома.

По данным Смольного, в «Ленэкспо» завершается обустройство госпиталя, заканчивается монтаж модулей для размещения 1000 коек, частично они уже оборудованы кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Каждый модуль рассчитан на 2 человека. Видео работ смотрите внизу.

23 апреля ГБУ «Управление строительными проектами» подписало контракт на оборудование госпиталя с компанией «Лентехстрой». К тому моменту работы шли уже неделю. Стоимость по договору — 416 млн рублей. Подробнее о подрядчике и о том, что предусмотрено в контракте, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

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А2020
1 врач на 60 больных! Это очень мало, врачей нужно в 2 раза больше.
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