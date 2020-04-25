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25.04.2020 21:29
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Студетам-медикам - стимуляция, россиянам - рекомендации на майские: что поручил сделать Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин раздал поручения ведомствам после совещания по коронавирусу. Помимо разработки плана снятия ограничений, который подготовят к 30 апреля, там есть и другие пункты.

Документ опубликован на сайте правительства 25 апреля. Из него следует, что Минздраву России поручено обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвертых и пятых курсов, которые проходят практику в больницах, где есть пациенты с коронавирусом.

Роспотребнадзору поручено до 28 апреля определить регионы, которые находятся в зоне риска по коронавирусу. Также необходимо решить вопросы по массовой дезинфекции зданий и улиц, закупке лекарств для больных коронавирусом и сократить количество проверочных мероприятий и сроков сертификации в России зарубежных аппаратов ИВЛ.

Минздраву вместе с Роспотребнадзором необходимо подготовить предложения по единым критериям госпитализации лиц с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести течения заболевания.

Для граждан должны быть готовы рекомендации по мерам предосторожности на предстоящие майские праздники.

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Комментарии (4)

Zuz3
Про дезинфекцию улиц ВСЕМ советую посмотреть видео доктора Комаровского «Дезинфекция улиц в городах и селах. Польза или надувательство?» Очень понятно описывает схему.
Печенег (Snaky) Половцев
Эээ! А кагжэ штрафы?! Что за "рекомендации" такие, которые не предусматривают штрафов?!
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