Студетам-медикам - стимуляция, россиянам - рекомендации на майские: что поручил сделать Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин раздал поручения ведомствам после совещания по коронавирусу. Помимо разработки плана снятия ограничений, который подготовят к 30 апреля, там есть и другие пункты.

Документ опубликован на сайте правительства 25 апреля. Из него следует, что Минздраву России поручено обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвертых и пятых курсов, которые проходят практику в больницах, где есть пациенты с коронавирусом.

Роспотребнадзору поручено до 28 апреля определить регионы, которые находятся в зоне риска по коронавирусу. Также необходимо решить вопросы по массовой дезинфекции зданий и улиц, закупке лекарств для больных коронавирусом и сократить количество проверочных мероприятий и сроков сертификации в России зарубежных аппаратов ИВЛ.