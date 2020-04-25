Жители Невского района стали свидетелями проведения церковной службы на улице Коллонтай. Понаблюдать за работой священнослужителей они могли из окон собственных квартир.

Как рассказал 25 апреля читатель «Фонтанки» Сергей, уже второй день подряд он наблюдает, как около храма Рождества Христова собираются десятки прихожан. Вместе со священнослужителями обходят здание, а затем образуют круг, и начинается служба. В доказательство своих слов очевидец прислал в редакцию издания несколько видеозаписей.

Представитель храма, чей контакт представлен в его группе в соцсети «ВКонтакте», в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» заявил, что службы проводятся ежедневно, а относительно состава их участников сказал следующее: «Да, нам говорят инструкции служить без прихожан, но, если вы приедете и увидите открытую дверь, вас никто выгонять не будет».

Ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий продлил ограничения на посещение храмов в Петербурге до 28 апреля. Он пояснил, что подобное решение было принято «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».