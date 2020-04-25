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25.04.2020 19:40
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В Невском районе петербуржцы из окон наблюдают службу с участием десятков прихожан. Но не внутри храма, а на улице

Жители Невского района стали свидетелями проведения церковной службы на улице Коллонтай. Понаблюдать за работой священнослужителей они могли из окон собственных квартир.

Как рассказал 25 апреля читатель «Фонтанки» Сергей, уже второй день подряд он наблюдает, как около храма Рождества Христова собираются десятки прихожан. Вместе со священнослужителями обходят здание, а затем образуют круг, и начинается служба. В доказательство своих слов очевидец прислал в редакцию издания несколько видеозаписей.

Представитель храма, чей контакт представлен в его группе в соцсети «ВКонтакте», в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» заявил, что службы проводятся ежедневно, а относительно состава их участников сказал следующее: «Да, нам говорят инструкции служить без прихожан, но, если вы приедете и увидите открытую дверь, вас никто выгонять не будет».

Ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий продлил ограничения на посещение храмов в Петербурге до 28 апреля. Он пояснил, что подобное решение было принято «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

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Комментарии (7)

Иван Оклахома
Дык формально никакого нарушения нет.
Заявят ментам, что в аптеку шли или в магазин.
Вот ежели бы храм в парке находился, тогда другое дело.
Владислав М
Ну и как Беглов и глава полиции это объяснят? По ящику талдычат про 1,5м, про запреты собраний, полиция пачками хватает в лесопарках одиноких собачников. А тут толпа богомольцев чуть ли не хоровод водит, а полиция и власти безмолвствуют? Двойные стандарты?
260778831
Вот истинно верующие люди с крепкой гражданской позицией!

Убеждений их не разделяю, но уважаю конкретно!!!

Сразу видно кто есть кто.
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