Запрет на посещение петербургских храмов продлили до 28 апреля. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой»
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий продлил ограничения на посещение храмов в Петербурге до 28 апреля. Об этом говорится в его обращении к духовенству и прихожанам, опубликованном 22 апреля на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля - праздника Радоницы», - говорится в обращении.
Митрополит подчеркивает, что священнослужители, церковные работники и волонтеры «продолжают исполнять свои обязанности в храмах согласно штатным обязанностям». Настоятелям поручено «довести до сведения прихожан» новые ограничения.
Напомним, ранее распоряжение о закрытии храмов для прихожан было рассчитано на срок до 20 апреля.