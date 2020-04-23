Запрет на посещение петербургских храмов продлили до 28 апреля. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой»

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий продлил ограничения на посещение храмов в Петербурге до 28 апреля. Об этом говорится в его обращении к духовенству и прихожанам, опубликованном 22 апреля на сайте Санкт-Петербургской митрополии.



«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля - праздника Радоницы», - говорится в обращении.

