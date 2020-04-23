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23.04.2020 01:17
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Запрет на посещение петербургских храмов продлили до 28 апреля. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой»

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий продлил ограничения на посещение храмов в Петербурге до 28 апреля. Об этом говорится в его обращении к духовенству и прихожанам, опубликованном 22 апреля на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля - праздника Радоницы», - говорится в обращении.

Митрополит подчеркивает, что священнослужители, церковные работники и волонтеры «продолжают исполнять свои обязанности в храмах согласно штатным обязанностям». Настоятелям поручено «довести до сведения прихожан» новые ограничения.

Напомним, ранее распоряжение о закрытии храмов для прихожан было рассчитано на срок до 20 апреля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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