Вечерняя пробежка петербуржца несколько взбудоражила жителей Купчино 25 апреля. Пять градусов тепла не помешали бегуну принимать воздушные ванны нагишом.

Свидетелем странного забега стал читатель «Фонтанки» Дмитрий. По проезжей части Будапештской улицы пробежал мужчина, который мог бы остаться незамеченным, если бы не полное отсутствие одежды.



Мужское естество «спортсмен» прикрыл от взоров прохожих и скрылся с глаз в направлении проспекта Славы.



Остается только гадать, утомила ли петербуржца самоизоляция или же он рванул на свободу из медучреждения.

