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25.04.2020 19:29
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В Петербурге по Будапештской улице бегал обнажённый мужчина

Вечерняя пробежка петербуржца несколько взбудоражила жителей Купчино 25 апреля. Пять градусов тепла не помешали бегуну принимать воздушные ванны нагишом.

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

Свидетелем странного забега стал читатель «Фонтанки» Дмитрий. По проезжей части Будапештской улицы пробежал мужчина, который мог бы остаться незамеченным, если бы не полное отсутствие одежды.

Мужское естество «спортсмен» прикрыл от взоров прохожих и скрылся с глаз в направлении проспекта Славы.

Остается только гадать, утомила ли петербуржца самоизоляция или же он рванул на свободу из медучреждения.

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Комментарии (7)

вадики
Ещё 1 месяц такого карантина и изоляции и все так побежим.
daisychain
А он на бегу, случайно, не занимался самоизолированием?
Тогда всё в порядке и какие претензии.
260778831
Заложил последнее, чтобы оплатить ЖКХ. То ли еще будет.

ДАЙТЕ ЛЮДЯМ РАБОТАТЬ!!!
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