Кокорин заплатил 1 млн рублей своей команде за победу на турнире по компьютерной игре CS:GO
Нападающий футбольного клуба «Зенит», выступающий на правах аренды за «Сочи», Александр Кокорин щедро отблагодарил своих напарников по игре в CS:GO после победы в благотворительном турнире. Об этом сообщил сам форвард в интервью YouTube-каналу «Красава».
«Кто участвовал в турнире? Были команды Славы Кротова, Феди Смолова, Саши Зинченко, если не путаю. Отдельный призовой фонд был от меня моим пацанам, они получили по 300 тысяч рублей. У нас в команде было пять человек. Себя я, конечно, не могу премировать, а им сказал, что если выиграют, то получат такую сумму», — рассказал Кокорин.
Команда Кокорина одержала победу на турнире, который прошел 15–16 апреля. Собранные во время турнира средства были направлены на борьбу с коронавирусом.
Ранее Кокорин заявил, что хотел бы перейти в итальянский клуб «Рома», если не сумеет договориться о новом контракте с «Зенитом», который истекает после окончания этого сезона.