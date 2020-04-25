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25.04.2020 18:30
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Кокорин заплатил 1 млн рублей своей команде за победу на турнире по компьютерной игре CS:GO

Нападающий футбольного клуба «Зенит», выступающий на правах аренды за «Сочи», Александр Кокорин щедро отблагодарил своих напарников по игре в CS:GO после победы в благотворительном турнире. Об этом сообщил сам форвард в интервью YouTube-каналу «Красава».

«Кто участвовал в турнире? Были команды Славы Кротова, Феди Смолова, Саши Зинченко, если не путаю. Отдельный призовой фонд был от меня моим пацанам, они получили по 300 тысяч рублей. У нас в команде было пять человек. Себя я, конечно, не могу премировать, а им сказал, что если выиграют, то получат такую сумму», — рассказал Кокорин.

Команда Кокорина одержала победу на турнире, который прошел 15–16 апреля. Собранные во время турнира средства были направлены на борьбу с коронавирусом.

Ранее Кокорин заявил, что хотел бы перейти в итальянский клуб «Рома», если не сумеет договориться о новом контракте с «Зенитом», который истекает после окончания этого сезона.

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Комментарии (3)

Pensioneer
Ему по прежнему на всех глубоко ...ть. Лишь бы фамилию в народе не забыли. Она уже и так нарицательной стала...
Наталия Дьяченко
А город заплатит миллион рублей семье врача, который спасал людей от коронавируса, и сам от него скончался. Игра веселая и человеческая трагедия - цена одна. Это из сегодняшних новостей на Фонтанке.ру.
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