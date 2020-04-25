Кокорин заплатил 1 млн рублей своей команде за победу на турнире по компьютерной игре CS:GO

Нападающий футбольного клуба «Зенит», выступающий на правах аренды за «Сочи», Александр Кокорин щедро отблагодарил своих напарников по игре в CS:GO после победы в благотворительном турнире. Об этом сообщил сам форвард в интервью YouTube-каналу «Красава».



«Кто участвовал в турнире? Были команды Славы Кротова, Феди Смолова, Саши Зинченко, если не путаю. Отдельный призовой фонд был от меня моим пацанам, они получили по 300 тысяч рублей. У нас в команде было пять человек. Себя я, конечно, не могу премировать, а им сказал, что если выиграют, то получат такую сумму», — рассказал Кокорин.