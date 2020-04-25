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25.04.2020 12:00
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Камера сняла наезд на пешехода в центре Петербурга. Пострадавшего отбросило в сторону почти на метр

Камера наружного наблюдения запечатлела наезд на пешехода в центре Петербурга. Видео, на котором пострадавшего отбрасывает в сторону почти на метр, опубликовали в нескольких городских Telegram-каналах 25 апреля.

На кадрах видно, как переходящего проезжую часть по «зебре» мужчину сбивает автомобиль. От удара его отбрасывает примерно на метр от места происшествия. Несмотря на это, он самостоятельно поднимается на ноги и направляется навстречу к водителю и пассажиру, которые вышли из сбившей его машины. Те берут пострадавшего под руки и сажают к себе в салон.

Далее некоторое время все трое находятся внутри авто, после чего оно трогается с места и уезжает. Однако далеко уехать не получается, так как в этот момент подъезжает дежурный патруль ДПС.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате наезда, который произошел накануне примерно в 21:40, пострадал молодой мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, он находится в удовлетворительном состоянии. Проводится проверка.

Еще одно ДТП попало на камеры наружного наблюдения утром 25 апреля, очевидцы также опубликовали его в городских Telegram-каналах. Судя по записи, на перекрёстке Серебристого бульвара и проспекта Испытателей столкнулись два автомобиля. Свидетели происшествия охарактеризовали аварию «жёсткой» и сообщили об одном пострадавшем, которого якобы госпитализировали с травмой головы. Подробности случившегося уточняются.

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Комментарии (3)

ussr_5e4d4b41561db
и где видео?
вадики
Патруль ДТП????Это вообще кто?
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