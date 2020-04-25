Камера сняла наезд на пешехода в центре Петербурга. Пострадавшего отбросило в сторону почти на метр

Камера наружного наблюдения запечатлела наезд на пешехода в центре Петербурга. Видео, на котором пострадавшего отбрасывает в сторону почти на метр, опубликовали в нескольких городских Telegram-каналах 25 апреля.



На кадрах видно, как переходящего проезжую часть по «зебре» мужчину сбивает автомобиль. От удара его отбрасывает примерно на метр от места происшествия. Несмотря на это, он самостоятельно поднимается на ноги и направляется навстречу к водителю и пассажиру, которые вышли из сбившей его машины. Те берут пострадавшего под руки и сажают к себе в салон.