Петербург делит антирекорды по самоизоляции с Воронежем. Хуже только в Минске

Петербург к вечеру 24 апреля, наконец, перешел в «желтую» зону индекса самоизоляции «Яндекса», набрав 3,7 балла. Впрочем, это все равно один из худших результатов городов-миллионников в России.



Антирекорды вместе с Петербургом ставит Воронеж, также набравший 3,7 балла. Москва сумела перебраться в «зеленую» зону с 4,1 балла. Из всех городов постсоветского пространства хуже Петербурга результат показал только Минск (3,5 балла), где Лукашенко отказывается практически от любых ограничений из-за коронавируса.

