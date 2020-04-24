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24.04.2020 21:55
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Петербург делит антирекорды по самоизоляции с Воронежем. Хуже только в Минске

Петербург к вечеру 24 апреля, наконец, перешел в «желтую» зону индекса самоизоляции «Яндекса», набрав 3,7 балла. Впрочем, это все равно один из худших результатов городов-миллионников в России.

Антирекорды вместе с Петербургом ставит Воронеж, также набравший 3,7 балла. Москва сумела перебраться в «зеленую» зону с 4,1 балла. Из всех городов постсоветского пространства хуже Петербурга результат показал только Минск (3,5 балла), где Лукашенко отказывается практически от любых ограничений из-за коронавируса.

Напомним, сегодня днем индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,3 балла, только к вечеру удалось «всплыть со дна». Аналогичная ситуация складывалась и накануне.

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Комментарии (3)

grannie
Кто-нибудь где-нибудь делал хоть какие-нибудь исследования на предмет корреляции непонятно как рассчитываемого индекса и объективных данных по заразившимся? К чему нам эти ежедневные новости про "погоду на Марсе"? Что они нам должны сказать?
261052481
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