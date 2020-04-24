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24.04.2020 17:04
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Индекс самоизоляции в Петербурге «всплыл со дна», пробка пока в норме

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 24 апреля «всплыл со дна», проведя там около 4 часов. К 16:30 он повысился с 2,3 до 2,4 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=39.123943%2C56.537728&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Вчера мы застряли на уровне 2,3 тоже примерно на 4 часа. В итоге суточный балл опустился до 2,5 впервые с 28 марта.

Сейчас Петербург находится на предпоследнем месте в рейтинге городов-миллионников, хуже самоизоляция только в Воронеже (2,3). Вчера по итогам дня Петербург был пятым.

Загруженность городских дорог сейчас составляет обычные 2 балла. В прошлую пятницу, 17 апреля, пробки вечером достигли 3 баллов — максимального показателя для периода самоизоляции.

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Комментарии (2)

ussr_5e4d4b41561db
какое правительство, такой и рейтинг
261052481
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