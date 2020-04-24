За пару дней оперативники Центра «Э» вычислили и задержали вандалов, которые в ночь после дня рождения Гитлера исписали националистическими надписями стены общежития для иностранных студентов в Петербурге и магазина в области. Двое из задержанных — студенты высших учебных заведений.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 апреля, четырех молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, проживающих в южных районах Петербурга, задержали за граффити свастики и надписей националистического характера, нанесенных в ночь на 21 апреля на стены магазина на Приморском шоссе в Ломоносовском районе и общаги на Зенитчиков 5–7. Себя задержанные причисляют к объединению, придерживающемуся правых взглядов. Двое из них учатся в вузах, один в колледже. Четвертый учебных заведений не посещает. Именно он, полагает следствие, с помощью аэрозольного баллончика и наносил надписи. Остальные стояли «на стреме». Их опросили как свидетелей и отпустили. А вот «художнику» во время следственных действий стало плохо. Скорая увезла его в больницу с обострением хронической болезни.

