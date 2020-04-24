Плату за возврат железнодорожных билетов снизят до рубля

Действующее законодательство позволяет пассажирам в большинстве случаев вернуть полную стоимость билета в поезда дальнего следования при заблаговременном отказе от проезда. Однако за оформление возврата денежных средств ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) взимает сбор в размере 210,60 рублей. Причем эта ставка не зависит ни от категории вагона (СВ, купе или плацкарт), ни от стоимости самого билета.

За возврат денег за неиспользованный проездной документ в поезда пассажирам нужно будет заплатить один рубль. С инициативой снизить стоимость возврата 23 апреля выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным антимонопольного ведомства, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и массовой отмены запланированных ранее мероприятий пассажиры вынуждены сдавать ранее приобретенные билеты. В качестве временной меры холдингом «РЖД» принято решение не взимать сбор за возврат билетов на поезда, отправляющиеся с 1 апреля по 1 июня 2020 года. Но чиновники убеждены, что такое решение не в полной мере учитывает сроки начала и окончания ограничительных и иных мероприятий, в том числе устанавливаемых самостоятельно регионами.



«В ФАС поступают многочисленные обращения граждан по вопросу взимания сбора в связи с вынужденной отменой поездок и возвратом билетов, в том числе от организованных групп школьников с запланированными экскурсионными поездками на майские праздники и каникулы, пенсионеров, которые приобрели билеты к местам лечения, отдыха, в Крым и другие», – отмечают в ведомстве.



Для предупреждения конфликтных ситуаций и снижения социальной напряженности в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации ФАС намерена снизить стоимость услуги по возврату билета до одного рубля. Это решение вступит в силу через десять дней после его официального опубликования и будет действовать бессрочно. Хотя в дальнейшем ведомство вправе восстановить размер сбора.

