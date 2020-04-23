Бывший банкир «обслужил» VIP-клиента на 30 млн. Историю про обман доверчивого миллионера преклонного возраста слушают в СК

Объяснения в кабинетах Следственного комитета Петербурга по делу о мошенничестве в особо крупном размере дает бывший банкир. О его задержании ведомство сообщило 23 апреля.



СК не разглашает ни личности подозреваемого, ни учреждение, в котором тот работал. Пока что известно только что потерпевшим по делу проходит 84-летний мужчина, на счетах которого имелась очень солидная сумма. За пять лет работы с этим клиентом, начиная с 2015 года, 29-летний менеджер смог перевести себе 30 млн и 359 тысяч рублей. Он уволился и, вероятно, планировал достойную этой суммы жизнь, но был задержан и допрошен.