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23.04.2020 20:24
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Бывший банкир «обслужил» VIP-клиента на 30 млн. Историю про обман доверчивого миллионера преклонного возраста слушают в СК

Объяснения в кабинетах Следственного комитета Петербурга по делу о мошенничестве в особо крупном размере дает бывший банкир. О его задержании ведомство сообщило 23 апреля.

СК не разглашает ни личности подозреваемого, ни учреждение, в котором тот работал. Пока что известно только что потерпевшим по делу проходит 84-летний мужчина, на счетах которого имелась очень солидная сумма. За пять лет работы с этим клиентом, начиная с 2015 года, 29-летний менеджер смог перевести себе 30 млн и 359 тысяч рублей. Он уволился и, вероятно, планировал достойную этой суммы жизнь, но был задержан и допрошен.

В скором времени его ждет избрание меры пресечения и смена статуса в деле на обвиняемого.

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Комментарии (3)

муматор
давно клерки банкирами стали?
DenArch
Зовут его Загрядский Владимир. Он уже работает в ВТБ24, тоже обслуживает VIP клиентов. Ворье ....
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