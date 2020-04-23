Смольный не исключает рекордного числа безработных в Петербурге к концу июня
С начала режима нерабочих дней более 30 тысяч петербуржцев заполнили онлайн-заявления для постановки их на учёт как безработных и ищущих работу, однако к концу июня эта цифра может вырасти более чем вдвое. Об этом 23 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург» заявил председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.
«Число безработных с 30 марта у нас выросло примерно с 14 тысяч до 20 372. Общее число зарегистрированных безработных до конца месяца составит примерно 30 тысяч», — сказал Чернейко.
По словам председателя комитета по труду и занятости, прогнозы на ближайшие месяцы неутешительные — без работы может остаться рекордное количество горожан.
«Мы не ожидаем регистрируемой безработицы выше 70 тысяч за весь этот период, то есть это, очевидно, к концу июня. Это небольшие цифры для мировой практики, но для нашего города это близко к рекордам середины 90-х, тогда тоже было более 60 тысяч безработных, получающих пособия», — отметил Чернейко.
Напомним, в Петербурге ограничительные меры действуют до 30 апреля. Кому разрешено работать, читайте в материале «Фонтанки».