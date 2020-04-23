Смольный не исключает рекордного числа безработных в Петербурге к концу июня

С начала режима нерабочих дней более 30 тысяч петербуржцев заполнили онлайн-заявления для постановки их на учёт как безработных и ищущих работу, однако к концу июня эта цифра может вырасти более чем вдвое. Об этом 23 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург» заявил председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

«Число безработных с 30 марта у нас выросло примерно с 14 тысяч до 20 372. Общее число зарегистрированных безработных до конца месяца составит примерно 30 тысяч», — сказал Чернейко.