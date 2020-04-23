FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.04.2020 19:17
5
Печать

Смольный не исключает рекордного числа безработных в Петербурге к концу июня

С начала режима нерабочих дней более 30 тысяч петербуржцев заполнили онлайн-заявления для постановки их на учёт как безработных и ищущих работу, однако к концу июня эта цифра может вырасти более чем вдвое. Об этом 23 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург» заявил председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

«Число безработных с 30 марта у нас выросло примерно с 14 тысяч до 20 372. Общее число зарегистрированных безработных до конца месяца составит примерно 30 тысяч», — сказал Чернейко.

По словам председателя комитета по труду и занятости, прогнозы на ближайшие месяцы неутешительные — без работы может остаться рекордное количество горожан.

«Мы не ожидаем регистрируемой безработицы выше 70 тысяч за весь этот период, то есть это, очевидно, к концу июня. Это небольшие цифры для мировой практики, но для нашего города это близко к рекордам середины 90-х, тогда тоже было более 60 тысяч безработных, получающих пособия», — отметил Чернейко.

Напомним, в Петербурге ограничительные меры действуют до 30 апреля. Кому разрешено работать, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Да уже деньги заканчиваются, маски в аптеках не найти. Сама еле нашла с высоким классом защиты и доставкой только тут - https://bit.ly/34WLDUm
⚠️Защитная маска для индивидуальной защиты органов дыхания от бактерий и вирусов. + антисептик в подарок ➜ https://is.gd/maasv
260766821
Все эти цифры от смольного полная туфта, реально безработных на порядок больше, т.к. большинство ищет работу сами. Чинуши в путинском государстве вообще оторваны от реальности
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний